Aantal kandidaat-overnemers voor Neckermann neemt toe

Disney sluit 60 winkels in VS en overweegt sluiting Europese winkels

3 maart The Walt Disney Company zal dit jaar minstens 60 winkels in de VS sluiten. Het bedrijf deelt vandaag mee dat het zijn digitaal handelsplatform een make-over wil geven en volop gaat inzetten op e-commerce. Daarnaast wordt ook overwogen om een groot aantal winkels in Europa te sluiten. De locaties in Japan en China blijven wel open, klinkt het.