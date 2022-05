Aantal faillissementen stijgt, vooral transportsector zwaar getroffen

Antwerpen

Eerder bleek al uit cijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel dat er in Vlaanderen in maart uitzonderlijk veel faillissementen werden opgetekend. Graydon wijst vooral richting de provincie Antwerpen, waar in de eerste vier maanden van het jaar 662 bedrijven over de kop gingen. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar tijd.