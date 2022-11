Aantal faillissementen in Vlaanderen op niveau van voor coronapandemie

In oktober gingen er in ons land 968 bedrijven failliet, blijkt woensdag uit cijfers van studiebureau Graydon. De trend van het aantal faillissementen blijft daarmee duidelijk stijgend, in Vlaanderen wordt zelfs het niveau van voor de Covid-pandemie gehaald.

Afgelopen september werd, voor de tweede keer dit jaar, de kaap van de duizend faillissementen in België overschreden, in oktober werd die grens net niet bereikt. In vergelijking met oktober vorig jaar gingen er wel nog 37,3 procent meer ondernemingen in faling.

Over de eerste tien maanden van dit jaar gingen in totaal al 8.166 bedrijven over de kop, een stijging met bijna de helft (+49,6 procent) tegenover vorig jaar, maar nog licht onder het niveau van voor de Covidcrisis. Tijdens de coronapandemie konden ondernemingen in moeilijkheden een beroep doen op overheidssteun en gold er een moratorium op faillissementen.

Vooral in Vlaanderen is de stijging van het aantal faillissementen duidelijk (+64,4 procent op jaarbasis) en liggen de cijfers op dezelfde hoogte als voor de coronacrisis. Op provinciaal vlak zijn er sterke stijgingen in Antwerpen en West-Vlaanderen, Limburg is de enige provincie waar het aantal faillissementen nog onder het precoronaniveau noteert.

Op sectorniveau zien we na tien maanden in alle sectoren een stijging van het aantal falingen. De grootste stijging in vergelijking met 2021 is waarneembaar in de horeca, waar 71,9 procent meer zaken over de kop gingen. Graydon onderstreept wel dat het aantal faillissementen in die sector vorig jaar "uitzonderlijk laag" was. Hoewel de horeca met voorsprong de grootste stijging kent, zorgt de bouwnijverheid met 1.684 uitspraken nog steeds voor het grootste volume aan faillissementen. In deze sector bedraagt de stijging in vergelijking met de januari-oktoberperiode vorig jaar 47,6 procent.

