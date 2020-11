Aanpak coronacrisis kost overheden dit jaar 17,5 miljard euro

Eindelijk minder ziekenhuis­op­na­mes, maar te vroeg voor euforie: “Echte piek moet nog komen”

19:12 Minder besmettingen én — eindelijk! — minder ziekenhuisopnames: het lijkt er op dat we de piek van de tweede coronagolf hebben bereikt. Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, reageert opgelucht. Margot Cloet van Zorgnet-Icuro is sceptischer: “Natuurlijk is het belangrijk om hoop te geven, maar goeie cijfers van twee dagen zeggen in mijn ogen niet zoveel. De cijfers in de ouderenzorg verslechteren, ik denk dat de piek nog moet komen.”