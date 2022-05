Aangevulde voorraden doen Europese gasprijs dalen

Ook Europese beurzen in het rood: Bel20 verliest 2 procent

Na Wall Street en de aandelenmarkten in Azië, staan ook de beurzen in Europa deze voormiddag in het rood. De Bel20 verliest na twee uur handel ruim 2 procent. Beleggers zijn bezorgd over de inflatie; ook Belgische bedrijven zoals bouwgroep CFE of investeringsmaatschappij Gimv moesten vandaag bij de publicatie van hun resultaten toegeven dat de winstgevendheid onder druk staat door stijgende kosten.

11:52