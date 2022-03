Aandelenbeurs in Moskou gaat na wekenlange sluiting weer open

Antwerpse broers lanceren eerste halal snacks in Aldi: “We gaan de diepvries­sec­tor cultureel ontdooien”

Vanaf vandaag vind je in alle Aldi-winkels de ‘Ewaja’-snacks van de Antwerpse broers Saïd (34) en Rachid (30) Boumazoughe, het eerste halal product dat Aldi in zijn aanbod opneemt. Acteur, rapper en schrijver Saïd is het creatieve brein achter ‘Ewaja’, Rachid is de ondernemer. “Wij doen aan etnomarketing en bieden snacks voor jong en oud, over religies en culturen heen. Wij gaan de diepvriessector cultureel ontdooien.”

