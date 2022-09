Aandeel Colruyt crasht na winstwaarschuwing en staat op niveau van 2006

Belgische gezinnen verbruik­ten bijna vijfde minder gas in eerste jaarhelft

De gezinnen en kleine ondernemingen in België hebben tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 49 terrawattuur (TWh) gas verbruikt, 18 procent minder dan in de eerste helft van 2021. Dat blijkt vandaag uit het persbericht over de halfjaarcijfers van gasnetbeheerder Fluxys Belgium.

28 september