A.S. Adventure voor de helft in handen van zijn banken

Manpower: “Extra jobs verwacht in alle sectoren, behalve horeca”

9 maart Werkgevers in België zijn weer iets optimistischer over de jobcreatie in de komende maanden. Dat blijkt uit de nieuwste tewerkstellingsbarometer van hr-bedrijf Manpower. In alle sectoren, met uitzondering van de horeca, zouden er banen moeten bijkomen.