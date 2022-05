5,5 miljard aan beurswaarde gaat in rook op: wat is er aan de hand met Colruyt?

Europa geeft België budgettai­re ademruimte, maar tikt ons land ook op de vingers

De Europese Commissie geeft België en de andere lidstaten van de EU een jaar langer budgettaire ademruimte. Na de coronapandemie zijn het nu de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en aanhoudende verstoring van de toeleveringsketens die de Commissie doen beslissen om de strikte begrotingsregels in het vriesvak te stoppen. Toch is het dagelijks bestuur van de Europese Unie scherp in zijn rapport van ons land.

23 mei