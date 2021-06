44.000 bijkomende jobs verwacht dit en volgend jaar

“Voel je niet schuldig als je niet juichend naar kantoor gaat”: 9 op de 10 Belgen zijn ongelukkig op het werk. Geluksex­pert legt uit hoe je je werkvreug­de terugvindt

5 juni Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: Dajo De Prins (45), geluksexpert. Hij schreef zojuist een boek over werkgeluk, want dat kwam het voorbije jaar aardig onder druk te staan. We zagen geen fijne collega’s, planden veel vermoeiende zoommeetings en misten verkwikkend persoonlijk contact. De coronacrisis reduceerde onze job tot de essentie: werken. En dus smolt voor velen de arbeidsvreugde weg. Maar wat bepaalt arbeidsvreugde precies? En hoe kan je het (terug)krijgen?