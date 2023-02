400.000 gezinnen verliezen sociaal tarief: dit betekent de hervorming van de energiefactuur voor jouw portemonnee

Beleggers betaalden vorig jaar 5,6 miljard euro aan taksen

De effectentaks heeft vorig jaar 409,8 miljoen euro opgeleverd voor de schatkist. In 2021 was er nog sprake van 379 miljoen euro via de taks op de effectenrekeningen. Met de beurstaks en roerende voorheffing erbij, betaalden beleggers vorig jaar zowat 5,6 miljard euro aan taksen of bijna 880 miljoen euro meer dan voor 2021.

31 januari