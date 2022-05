4 op de 10 vacatures niet ingevuld in 2021: “Dringend tijd dat VDAB mensen meer motiveert om te werken en ook strenger optreedt”

In de tweede helft van 2021 werden de coronamaatregelen versoepeld en dat zorgde voor een toevloed aan vacatures. In december was het invullingspercentage daardoor gedaald tot 51 procent.

Steeds meer knelpuntsectoren luiden de alarmbel, stelt Ongena vast. Zo wordt het almaar moeilijker om een huishoudhulp te vinden en lopen veel bouwprojecten vertraging op door het tekort aan werkkrachten.

Het aantal openstaande vacatures voor huishoudhulpen steeg vorig jaar met meer dan 40 procent. In het begin van 2021 werd nog meer dan de helft van die vacatures ingevuld, terwijl dit tegen het einde van het jaar gedaald was tot minder dan een kwart. Ook in de bouwsector tekende zich een exponentiële stijging van het aantal vacatures af. Sinds 2018 steeg het aantal openstaande vacatures er met bijna 70 procent.

"Het is onbegrijpelijk dat de VDAB bij deze explosie aan openstaande vacatures werkzoekenden niet meer aanspoort om aan de slag te gaan in deze sectoren", vindt Ongena. "Van de 80.000 kortgeschoolden die in aanmerking komen voor een job als huishoudhulp wordt slechts twee procent effectief bemiddeld naar deze job. Het is dringend tijd dat de VDAB mensen meer motiveert om aan de slag te gaan en ook strenger optreedt wanneer werkzoekenden weigerachtig staan tegenover werk.”

Volledig scherm Tom Ongena (Open Vld). © BELGA