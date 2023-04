3M schrapt wereldwijd nog eens 6.000 banen

3M maakte ook bekend dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 5 procent omlaag gegaan is. De winst per aandeel daalde in deze periode, van 2,63 dollar per aandeel vorig jaar tot 1,97 dollar. Dat is wel boven de verwachtingen van marktkenners. Het concern handhaaft zijn verwachting voor een omzetdaling van 3 procent in heel 2023.