38 procent meer Oekraïners op de Belgische arbeidsmarkt

Oekraïense vluchtelin­gen krijgen Nederland­se les: “Flamandsky is wel moeilijk”

Twee maanden na de uitbraak van de oorlog in hun land leren al 745 Oekraïense vluchtelingen Nederlands in het volwassenenonderwijs, blijkt uit cijfers van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Ook deze vier vrouwen in het PCVO Moderne Talen in Hasselt willen zo snel mogelijk “Flamandsky leren”. We spraken hen over hun motivatie en struikelblokken. “Mijn zoon vindt het niet moeilijk, maar ik wel. I-den-ti-teits-kaart. Hoe leer ik ooit al jullie woorden?”

29 april