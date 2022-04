356,9 miljoen euro om uitstoot in Antwerpse haven aan te pakken: BASF en Air Liquide kraken subsidiejackpot

Inflatie Turkije stijgt tot boven 60 procent na verhoging gasprijzen

De prijzen van aardgas gaan ook in Turkije fors omhoog als gevolg van de wereldwijde energiecrisis. De Turkse staatsimporteur van energie BOTAS ziet zich daarom genoodzaakt de hogere energieprijzen door te berekenen. De prijsstijgingen zullen de toch al hoge inflatie in het land verder laten oplopen. De verwachting van kenners is dat de geldontwaarding in maart voorbij de 60 procent gaat.

1 april