3,1 % minder goederenoverslag in Antwerpse haven in 2020

ACV vertrouwt Nederland­se kandidaat-overnemer e5 mode niet: “Geen zin om het verhaal van Mega World nog eens dunnetjes over te doen”

12 januari Vijf kandidaat-overnemers hebben zich gemeld voor modewinkelketen e5 mode, die tot eind januari bescherming tegen schuldeisers heeft. Een van die kandidaat-overnemers is de omstreden Nederlander Lex H., die een verleden van faillissementen met zich meedraagt en nu alles uit de kast zou halen om e5 mode in handen te krijgen. Dat is vernomen bij vakbond ACV Puls. “We hebben nochtans absoluut geen zin om het verhaal van Mega World nog eens dunnetjes over te doen”, zegt vakbondsman Sven De Scheemaeker (ACV Puls).