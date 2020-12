21.000 tijdelijk werklozen schreven zich in voor opleiding bij VDAB

Van maart tot november hebben 21.416 tijdelijk werklozen een opleiding bij VDAB gevolgd. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Sinds begin september contacteerde de VDAB bijna 250.000 tijdelijk werklozen via mail of brief, om hen te informeren over hun aanbod. Ruim 14.000 of bijna 6% van de tijdelijk werklozen is daar op ingegaan. 7.316 van hen schreven zich in voor een online opleiding, voornamelijk Word, Excel of talen. 7.200 schreven zich in voor een erkende opleiding, werkplekleren of een opleiding Nederlands voor anderstaligen.