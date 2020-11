200 miljoen voor zorg én tijdelijke werkloosheid weer overal toegestaan: regering-De Croo komt met nieuwe resem steunmaatregelen

Handelssec­tor krijgt tweede mokerslag te verwerken: “Mensen zijn radeloos”

31 oktober Alleen winkels die levensnoodzakelijke spullen verkopen, blijven nog open. De niet-essentiële zaken gaan voor minstens een maand dicht. Ook al laat de regering met ‘afhaal-shoppen’ wel nog een kleine opening in de cadeautjesperiode: dit is een tweede mokerslag in een half jaar tijd voor de retail. “Laat dit nooit meer voorvallen. Maar ja, dat zegden we in’t voorjaar ook.”