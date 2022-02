20.000 bouwvakkers per jaar nodig: sector eist dat werklozen worden ingezet

De overheid wil de economie na corona weer aanzwengelen door onder meer miljarden in bouwprojecten te investeren, maar het is zeer de vraag of dat wel zal lukken. De bouwsector kampt immers met een nooit geziene krapte op de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing, het gebrek aan interesse bij jongeren en de buitenlandse bouwvakkers die steeds minder geneigd zijn naar België af te zakken, is er een groot tekort aan handen op de werven. De sector vreest dat dit de groei in ons land zal fnuiken, én dat het spel van vraag en aanbod de prijzen naar omhoog zal jagen. “Ik draai al 25 jaar mee, maar dit heb ik nooit gezien”, zegt Mark Beyst, algemeen directeur bij BESIX België, het grootste bouwbedrijf in ons land.