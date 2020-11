2 op 3 bedrijven willen af van loon op basis van anciënniteit

Heel wat werknemers zien hun loon stijgen naarmate ze meer jaren in dienst zijn bij een onderneming of in een sector en dus een hogere anciënniteit hebben. Ze worden op die manier vergoed voor hun trouw aan het bedrijf. Bovendien geldt als argument ook dat iemand die langer in dienst is, efficiënter kan werken en dus een hogere toegevoegde waarde heeft. De band tussen de verloning en de anciënniteit staat niettemin ter discussie. Vaak wordt hij gezien als een reden waarom bedrijven graag afscheid nemen van vijftigplussers: ze zijn te duur. Bovendien weerhoudt de anciënniteit hen ervan om naar een andere job over te stappen.