2 keer opslag in 9 maanden tijd met 'dank' aan hogere prijzen

In augustus werd de index, die bepaalt of de overheidswedden en sociale uitkeringen worden aangepast aan de gestegen levensduurte, voor het eerst in anderhalf jaar tijd nog eens overschreden. Wie van een uitkering leeft of een pensioen geniet, krijgt daardoor vanaf deze maand 2% meer op de rekening. Volgende maand maken ook de wedden van het overheidspersoneel - 843.000 ambtenaren en leerkrachten - dezelfde sprong. Ook in de ziekenhuizen, rusthuizen en andere non-profitinstellingen worden de lonen verhoogd. En binnen negen maanden nóg eens, als de vooruitzichten van het Federaal Planbureau realiteit worden althans.