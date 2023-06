17.000 geblokkeerde klanten, omvormers die uitvallen: CEO Fluvius reageert voor het eerst

De (super)miljonairs in België: dit doen ze met hun geld

Ons land telt bijna 139.000 superrijken met een belegbaar vermogen van minstens één miljoen dollar. Zo’n 1.700 Belgen mogen zich zelfs superdollarmiljonair noemen. De chique villa’s, dure wagens en luxueuze juwelen zijn misschien zichtbaar, maar dat zijn niet hun grootste investeringen. Wij doken in de cijfers: de superrijken in België investeren vooral in deze drie dingen.