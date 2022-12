100.000 bedrijven gooien dit jaar de handdoek in de ring, vooral voedings- en retailsector zwaar getroffen

Voor de eerste tien maanden telde Trends Business Information (TBI) al 75.000 bedrijfssluitingen. "Er is alle reden om aan te nemen dat de grens van 100.000 dit jaar zal worden overschreden", klinkt het donderdag. De sluitingen doen zich voor in alle regio's, met voor Vlaanderen ruim 28 procent meer sluitingen dan in 2021.

Tot de zwaarst getroffen sectoren behoren de voedingssector, inclusief restaurants, de telecomsector en de retail, die is ingestort met meer dan 8.000 bedrijfssluitingen sinds het begin van het jaar, zegt Trends. "Die sector was al verzwakt door de groei van e-commerce. Daar kwamen nog de energieprijzen, de loon- en huurindexering bovenop", zegt Edward Roosens, hoofdeconoom bij VBO in het weekblad. Hij vreest voor "een sneeuwbaleffect" in de steden. In de landbouwsector ging in 2022 elke dag een boerderij verloren.