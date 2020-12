1 op 3 kappers vreest faillissement: “Normaal omzet van 8.000 euro in december. Nu niks. Dat maken verzorgingspakketjes als kerstcadeautje niet goed”

Zanger Jo Vally (62) laat in zijn portemon­nee kijken: “Ooit stond ik anderhalf miljoen frank in het rood”

14:35 De 62-jarige Jo Vally, die met ‘Als jij me nu verlaat’ een nieuwe single uit heeft, laat in zijn portemonnee én zijn ziel kijken. “Ik ben in het zak gezet door een vertrouwenspersoon. Dat geld weer ophoesten, was zuur.” Voor onze nieuwe rubriek ‘Centen en percenten’ legt hij uit hoe hij zijn financiële zaken beheert.