1 fles champagne kopen, 1 gratis: de supermarkten in strijd om ons in crisistijd budgetvriendelijk te laten feesten

Olieprijs op laagste niveau sinds 2021 door Chinese onrust, ook benzine goedkoper

De prijs van ruwe olie is gedaald naar het laagste niveau sinds december vorig jaar. Het ongezien protest in China tegen het coronabeleid leidt tot onrust op de markten. Een gevolg hiervan is dat de benzineprijzen in tankstations ook zullen dalen vanaf morgen.

28 november