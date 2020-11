“1.898 euro tegoed aan tickets”: wat te doen met je festivalvouchers als je volgend jaar niet meer kan of wil gaan?

"Kwetsbare gezinnen krijgen internet voor 5 euro": Telenet heeft plan om digitale kloof te verkleinen

13 oktober Telenet is van plan om samen met OCMW's en sociale organisaties internet aan 5 euro per maand ter beschikking te stellen van kwetsbare gezinnen zonder internetverbinding thuis. Corona legt volgens CEO John Porter (62) een vergrootglas op een gapende digitale kloof bij mensen in armoede. "Kan u het zich voorstellen het voorbije half jaar zonder internet te zijn doorgekomen? Ik niet."