1,3 miljard pond aan onbetaalde elektriciteitsfacturen in Verenigd Koninkrijk

Luchtvaart­cha­os leidt tot explosie aan schade­claims

Het helse voorjaar en begin van de zomer in de luchtvaart leiden tot een stormloop bij claimbedrijven die passagiers helpen een compensatie te krijgen. “In juni zagen we een verdrievoudiging van het aantal claims tegenover mei”, zegt Claudio Brosche als juridisch expert bij Flightright in ‘De Tijd’. “In juli waren het er zelfs vier keer zoveel.” Het grootste ticketclaimbedrijf van Europa is ook in ons land een belangrijke speler. Specifieke cijfers geeft het bedrijf niet.

3 augustus