E3-gamebeurs heeft ook dit jaar geen fysieke aanwezigheid

Nieuw videogame Call of Duty wil strijd “zo realis­tisch mogelijk” maken. Ex-marinier vertelt ontdaan hoe oorlog écht is

Een voormalig marinier is op Twitter van leer getrokken tegen Infinity Ward, de ontwikkelaar van het populaire computerspel Call of Duty. In het nieuwe game dat in oktober uitkomt – Modern Warfare – zal de strijd “zo realistisch mogelijk” worden voorgesteld en dat schoot bij de man in het verkeerde keelgat. Daarop vertelde hij in een viraal draadje hoe oorlog écht is. “Ik wil wel waarschuwen”, klinkt het. “Het zal intens zijn. Het zal niets aan de verbeelding overlaten. En dat is nodig.”

19 juni