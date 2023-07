Bestuurder die 101 kilometer per uur in bebouwde kom rijdt, krijgt rijverbod

De politierechter in Mechelen heeft een motorrijder veroordeeld tot een rijverbod van 1 maand. De chauffeur reed op de Zwartzustersvest in Mechelen aan 101 kilometer per uur. Dat is maar liefst 51 kilometer per uur sneller dan wat er toegelaten is. “Het zij zo”, zei de man tegen de politierechter. “Ik kan niet meer dan mijn excuses aanbieden.” Een echte reden waarom hij zo snel reed, kon de motorrijder dus niet. Hij aanvaardde ook zonder problemen het rijverbod én de geldboete van 600 euro.