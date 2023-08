Drugsbaron­nen ronselen Nederland­se jongeren voor drugsge­weld in Antwerpen

Vanuit Dubai en Turkije schakelen drugsbaronnen Nederlandse minderjarigen in om aanslagen te plegen in Antwerpen en drugs uit containers te halen. De minderjarige delinquenten die opgepakt worden, komen soms terecht in Vlaamse gesloten instellingen. Vorig jaar ging het om 41 Nederlandse jongeren, van wie vijf langer dan drie maanden moesten blijven. Dat zet nog meer druk op de al overvolle voorzieningen in ons land, berichten de kranten van Mediahuis donderdag.