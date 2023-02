Zoekactie aan jaagpad in Duffel: menselijke resten aangetroffen

Een uitgebreide perimeter is ingesteld door de politie, rond een boot die ligt aangemeerd. Er is ook een tent ter plaatse gebracht door de hulpdiensten. Ook de mensen van het labo zijn aangekomen. Het scheepverkeer werd voor de zoekactie even stilgelegd, maar kwam intussen weer op gang.

Om wie het zou kunnen gaan, is momenteel nog niet duidelijk. Het lichaam is te zwaar toegetakeld voor identificatie. In de Zenne, die in Mechelen uitmondt in de Nete, verdween eind januari nog een jonge vrouw spoorloos.