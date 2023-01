Wie ging ervandoor met baby Jezus?: “Breng het beeldje alsjeblief terug”

De kerststal voor de kerk in de Kapelstraat in Duffel werd traditioneel opgebouwd in aanloop van Kerstmis. Het was de parochie die dat had gedaan. Net zoals andere jaren blijft het kribje in de stal leeg tot en met kerstnacht. Pas dan wordt het beeldje van baby Jezus in de kerststal geplaatst. Alleen verdween het beeldje na amper vier dagen mysterieus uit de stal. De parochie is boos.