Werkzaamheden aan kruispunt Lintsesteenweg-Roetestraat: “Een week volledig afgesloten voor verkeer”

“Plaatselijk verkeer in de Roetestraat, de oostelijke tak van de Roetestraat tussen Senthout en Lintsesteenweg, kan enkel via het Senthout, niet vanuit de zijde van Lint. Plaatselijk verkeer vanuit de richting van Lint kan niet via de Lintsesteenweg naar Duffel rijden. Je dient de omleiding via Lier te volgen. Vanuit Duffel richting Lint kan dus ook niet via Senthout en de Roetestraat, maar dien je via Kontich of Lier naar Lint te rijden. Enkel de fietsers zullen hun omleiding via de Roetestraat en Senthout kunnen blijven volgen. Ter hoogte van het kruispunt Lintsesteenweg – Roetestraat zal je wel even te voet moeten gaan, met de fiets aan de hand”, deelt de gemeente mee.