WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Duffel

Actiegroep Red Onze Kleiputten voert actie aan kantoren van Vlaamse Waterweg: “Waar blijft sanering van asbest­stort?”

Een aantal leden van actiegroep Red Onze Kleiputten (ROK) is vrijdag naar de kantoren van De Vlaamse Waterweg in Willebroek gegaan om te pleiten voor een dringende sanering van het asbeststort naast de Bosstraat in Boom. “We wachten al jaren. Dit is schuldig verzuim”, klinkt het.