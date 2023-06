WEER. Overwegend bewolkt weer in Duffel vanochtend

Met haar modieuze fluohesjes wil Julie (35) nu ook de Verenigde Staten veroveren: “Die lelijke gele jasjes aan de school­poort... ‘Dat kan beter’, dacht ik”

Wie zegt dat veilig niet modieus kan zijn? De Antwerpse Julie Vets (35) bracht in 2018 haar eerste ‘bodyglowers’ van GOFLUO op de markt – denk aan een fluohesje, maar dan móói. Nu verkoopt ze haar reflecterende collectie in meer dan 300 winkels in tien landen, waaronder de VS en Canada. “Ja, onze producten zijn duurder dan hesjes van 5 euro die je in het tankstation kan kopen. Maar het zijn volwaardige kledingstukken.” Het verhaal van een ondernemende dame met een bijzonder idee, die haar flashy outfit voor kinderen, volwassenen en... honden voorstelt.