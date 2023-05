WEER. Kans op helder weer vanochtend in Duffel

Jong talent Kobe Rodyns (11) wint ene nationale muziek­prijs na de andere: “Het geheim? Veel oefenen, maar ook een goede begeleider!”

Amper 11 jaar oud is hij, maar al een groot talent in de muziekwereld. Jonge Hooiktenaar Kobe Rodyns begon met viool, maar speelt ondertussen piano, kornet en het liefst van al trompet. Met zijn vader Bart als pianobegeleider behaalde hij enkele nationale muziekprijzen als één van de jongste in zijn afdeling. “Later wil ik professioneel muzikant worden”, zegt Kobe.