WEER. Kans op helder weer in Duffel vanochtend

Winnaars wedstrijd Korte Keten in Duffel ontvangen streekpro­duc­ten

Lokaal bestuur Duffel en de Duffelse partners in de korte keten organiseerden tijdens de Week van de Korte Keten een wedstrijd via sociale media. Bedoeling was om de korte keten in de kijker te zetten met foto’s. De winnaars zijn ondertussen bekend en kregen een verrassingsmand met lokale producten.