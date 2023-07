WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Duffel vandaag

Dertiger krijgt 10 maanden met uitstel na inbraak in school: “Ik wilde er enkel overnach­ten”

Een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden. Dat is de straf die rechter in Mechelen heeft opgelegd aan een 31-jarige illegaal uit Roemenië. De dertiger stond vorige maand terecht voor een inbraak in een middelbare school in de Augustijnenstraat in Mechelen. De man werd opgemerkt midden april. Dit nadat hij het pand ’s nachts aan het doorzoeken was met een zaklamp. De politie kon de man arresteren en sindsdien zit hij in de cel. Het parket eiste een celstraf van 10 maanden effectief. Niet enkel in ons land is hij al bekend, ook elders in Europa liep hij al veroordelingen op. De feiten werden op zitting betwist. “Ik wilde er enkel gaan overnachten”, zei hij tegen de Mechelse rechter. “Ik ging op bezoek bij een vriend in Brussel en had teveel gedronken. Hierdoor nam ik een halte te vroeg en belandde ik in Mechelen.” De gevraagde vrijspraak kreeg hij niet, maar de dertiger werd wel veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden met uitstel.