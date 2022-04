Vrouw kan zich maar net op tijd uit brandende auto bevrijden

De vrouw was rond 15 uur van haar rijbaan afgeweken, waarna ze in de gracht was beland naast de rijbaan in de Spoorweglei aan de Rechtstraat. Daarop vatte haar wagen vuur. Hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen ter plaatse. Kort voor hun aankomst had de vrouw zichzelf al in veiligheid kunnen brengen. “De vrouw heeft wel brandwonden opgelopen en werd overgebracht naar het ziekenhuis”, vertelt Larissa Gommers van Hulpverleningszone Rivierenland. “Onze collega's hebben de auto geblust.” De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Nadien werd de auto getakeld.