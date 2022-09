Vijfde- en zesdejaars van Duffelse scholen leren over de dode hoek: “Met de transporteurs als lesgevers”

De gemeentelijke scholen van Duffel organiseren vandaag in samenwerking met Transport en Logistiek Vlaanderen een dode hoek-les voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Om de dode hoek in de praktijk te ervaren, staat er een vrachtwagen geparkeerd op het plein aan de G. Van der Lindenlaan. “De dode hoek-les vormt een onderdeel van een hele week rond verkeerseducatie”, vertelt directeur van gemeentelijke basisschool ’t Kompas, Heidi Dils. “In de week voor de strapdag willen we extra aandacht geven aan verkeer. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer leren verplaatsen. Uniek aan dit project is dat transporteurs zelf de lessen geven.” Transport en logistiek Vlaanderen ging in 2001 van start met de Veilig op Weg-campagne waarbij leerlingen van de Vlaamse lagere scholen leren hoe ze verkeersveilig moeten omgaan met vrachtwagens. “Het lessenpakket van Veilig op Weg wil tips geven aan kinderen om zowel theoretisch als in de praktijk te leren uit de gevarenzones van een vrachtwagen”, klinkt het.