Vierde editie van Triënnale Hedendaags Kunst van start in Psychiatrisch Centrum

Op deze manier wil het psychiatrisch ziekenhuis het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken. “We zetten kunst ook in als rechtstreeks middel tot herstel”, zegt algemeen directeur UPC Duffel Dirk Broos. “Onder meer via het Kunstencentrum de Loods en verwevenheid doorheen onze therapieprogramma’s. Het zorgproces omvat zo meer dan louter klinisch-medische aspecten.” De vorige edities van de triënnale stonden in het teken van stilte (2010), vergankelijkheid (2013) en falen (2016), dit jaar staat de tentoonstelling in teken van verbinding.

Verbinding

“Verbinding blijf echter een essentieel menselijke behoefte en we zien gelukkig ook hoopgevende initiatieven in de samenleving die inzetten verbinding”, besluiten curatoren Christian Verschelden, Luc Pelgrims en Hans Martens. “Welke ontwikkelingen in de wereld ondermijnen of stimuleren de band tussen mensen? Hoe komen we nog samen in onze hypergeconcentreerde wereld? En kan kunst verbindend werken? De kunstenaars die deelnemen aan de Triënnale brengen elk op hun eigen manier een interpretatie van deze vragen.”