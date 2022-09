Verhoogde PFAS-waarden vastgesteld op voormalig oefenterrein van brandweer aan Hondiuslaan: “Onderzoeken of sanering nodig is”

DuffelOp verschillende meetpunten op het voormalig oefenterrein van de brandweer aan de Hondiuslaan in Duffel zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen in een gebied rond die site.

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In de Norbertijnerlei 34 was tot 2014 de brandweerkazerne gevestigd. In de brandweerkazerne werd conform de geldende regelgeving PFAS-houdend blusschuim opgeslagen. “Daarnaast werden er blusoefeningen gehouden met mogelijk PFAS-houdend blusschuim op de onverharde berm ter hoogte van de inrit naar de waterzuivering Aquafin. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er verhoogde PFAS-waarden gevonden zijn in de bodem en het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig. In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, deelt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM, mee.

Geen blootstelling

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een mogelijk risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. “Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen”, legt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid, uit. “Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen”, klinkt het.

Sanering?

“Het lokaal bestuur Duffel is op de hoogte gebracht van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. De mensen die wonen of onbebouwde grond bezitten in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg. Er moet een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden om na te kijken of er verdere verspreiding is. Uit de resultaten zal blijken of er al dan niet een sanering nodig is”, besluit burgemeester van Duffel Sofie Joosen (N-VA).

Oppositiepartij Groen heeft het punt op de gemeenteraad van vanavond geagendeerd. Raadslid Benjamin Van Wijnendaele stelt voor ruimer te communiceren. “We hoeven zeker geen paniek te veroorzaken. Maar naast de bewoners van de nabije omgeving, communiceren we best zo open en transparant mogelijk. Met één brief bereik je immers geen huiseigenaars of bezoekers van de speeltuin in de buurt. Vlak buiten de perimeter liggen ook de samentuin Ganzenhofkes, waar meer dan 50 Duffelaars hun moestuin bewerken en besproeien met onder andere putwater.”

Volledig scherm De verhoogde PFAS-waarden werden vastgesteld op een onverhard stuk (rechts van de baan) langs de Hondiuslaan. © Marc Aerts

