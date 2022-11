Verdachte inbraak Duffelse school gearresteerd: “Reeds gekend voor verschillende feiten”

Bij zijn arrestatie was hij gewond aan de vingers en in zijn rugzak werd een laptop aangetroffen die uit de school werd ontvreemd. “Op zondagochtend omstreeks 3.23 uur kreeg onze politiezone een melding binnen van een inbraak in de Montessorischool in Duffel. De melder hoorde glas breken en kon daarna zien dat er licht brandde in een klaslokaal en dat het raam hier stuk was. De melder zag vervolgens de verdachte de school verlaten met een rugzak. Er werd meteen een zoekactie gestart naar de verdachte in de nabije omgeving van de school. Deze kon kort na de feiten gevat worden door een ploeg van politie Lier die bijstand was komen leveren. De verdachte betreft een man die illegaal in het land verblijft en is reeds gekend bij de politie voor verschillende feiten, waaronder diefstal. Hij werd maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besloten heeft om hem aan te houden.”