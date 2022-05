VeloVeilig doorkruist regio: “De fietsostrades zijn geweldig, maar eens je die verlaat…”

Meer over VeloVeilig Vlaanderen lees je in dit dossier .

VTM-wielerjournalist Stijn Vlaeminck doorkruist deze week Vlaanderen om aandacht te vragen voor fietsveiligheid. Hij vertrok maandagochtend aan DPG Media in Antwerpen en fietste vervolgens via Lier , langs de Nete en de fietsostrade tot Mechelen-Nekkerspoel.

Mechelsebaan

Hij verwijst in de eerste plaats naar de Mechelsebaan in Duffel, waar hij even naar afdaalde omdat lezers in de app hadden aangegeven dat het er gevaarlijk is. En of ze gelijk hadden. “Hét dieptepunt van de dag. Waanzin!”, zegt Vlaeminck.