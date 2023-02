Veertiger verstopt drugs in flesje mondspray: “Organen beginnen te falen door verslaging”

Antwerpen Bekende rapper en influencer Soufiane Eddyani al maand in de cel op verdenking van zedenfei­ten

De bekende rapper Soufiane Eddyani zit al een maand in de cel op verdenking van zedenfeiten met een minderjarige. Hij krijgt het daar hard te verduren. Op videobeelden is te zien hoe hij wordt uitgescholden voor ‘pedofiel’. In 2019 maakte hij een rapnummer ‘Amigo’ dat hij toen opdroeg aan zijn voor tienerpooierschap veroordeelde jeugdvriend Bilal A., bekend als rapper Moreno.

12:13