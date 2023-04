Vanochtend kans op helder weer in Duffel

Oppositie vraagt naar gebruik van parking in Bosstraat: “Waarom in de blauwe zone?”

Oppositiekartel Samen Anders had nog enkele opmerkingen over het gebruik van de nieuwe parking in de Bosstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De nieuwe parking werd door de gemeente opgenomen in de blauwe zone, in tegenstelling tot de vorige parking.