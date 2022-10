Vanaf 16 november verloopt papierophaling met gele containers

Mechelen Paul en Jantine openen afhaalres­tau­rant TokoTien: “Indonesi­sche keuken verdient meer bekendheid”

Hou je van Indonesisch eten of wil je het graag leren kennen? Dan moet je vanaf vrijdag in Borzestraat 24 zijn. Paul van Helden (56) en Jantine Boelaarts (49) openen er afhaalrestaurant TokoTien. “We hebben de Mechelaars leren kennen als kritisch maar eerlijk, dus als we het hier kunnen maken, dan in heel Vlaanderen”, lachen ze.

13 oktober