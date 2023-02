Uitreiking van Duffelse sporttrofeeën in Plaza: eretrofee voor overleden Liliane Storms

Lier Jana (22) verkleedt zich in haar vrije tijd in een rode draak met grote oren: “Zodra ik dat pak aantrek, zit ik helemaal in dat personage”

Het langverwachte derde seizoen van The Masked Singer is er eindelijk. BV’s zingen en dansen weer elke week in schitterende pakken en moeten zich helemaal inleven in personages als Champignon, Mummie of Leeuw. Er bestaat echter een hele gemeenschap die in hun vrije tijd in zulke pakken kruipt. Jana Linden (22) uit Lier is een van hen en maakte haar personage Fluff helemaal zelf: “Tijdens een fotoshoot in Doel dachten enkele voorbijgangers dat we promo maakten voor het nieuwe seizoen van The Masked Singer.” Een goed gesprek over een opmerkelijke en niet bepaald goedkope hobby, waar ook de politie altijd alles wil van weten.

4 februari