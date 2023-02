Twintiger vraagt mildheid na veroordeling voor diefstallen uit auto’s: “Ik deed het om te overleven”

Lier MIJN STAD. Vlaams acteur Door Van Boeckel (70) over zijn Lier: “’t Goed Voorbeeld is mijn living en slapen doe ik in mijn buitenver­blijf”

Het is door corona drie jaar erg stil geweest voor de meeste mensen, maar vooral voor Vlaams (musical)acteur Door Van Boeckel. Nu is hij weer volop bezig met het inspreken van tekenfilms, het repeteren en opvoeren van theaterstukken. Rust kent hij niet, tenzij af en toe in zijn (redelijk) nieuwe appartement. Deze geboren en getogen Lierenaar kan je vooral vinden in café ‘t Goed Voorbeeld, of “mijn living” zoals hij het zelf omschrijft. Hij draagt Lier in hart en ziel: “Na vijf jaar op kot in Antwerpen, keerde ik krijsend terug naar Lier.”

5 februari