Twee auto’s botsen tegen elkaar: Vrouw overgebracht naar het ziekenhuis

Terhagen Pannenkoe­ken­fes­tijn tijdens Maria Lichtmis in Hof van Crequi

Op donderdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis en dan volgens de traditie moet je op die dag pannenkoeken eten. Dat is ook in Rumst het geval, want in het Hof van Crequi in deelgemeente Terhagen is er dan een pannenkoekenfestijn.

26 januari